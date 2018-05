Antenne Vorarlberg Hit-Tipp: Matt Simons mit "We Can Do Better"

Mit "Catch & Relase" landete er 2016 einen der Hits des Jahres: Matt Simons!

Doppelplatin, Platin und Gold in Österreich und 15 weiteren Ländern zeigen wie erfolgreich der Hit auch wirklich war. Jetzt steht mit seinem neuesten Streich “We Can Do Better” ein Hitverdächtiger Nachfolger in den Startlöchern. Musikalisch gesehen ist es eine herrlich leichte Gute-Laune-Nummer mit Trompeten und fröhlichen Sommer-Beats. Gleichzeitig ist “We Can Do Better” auch der Vorbote für sein neues, noch namenloses Album, das noch in diesem Jahr erscheinen wird. Der ANTENNE VORARLBERG – Hit-Tipp der Woche: Matt Simons mit “We Can Do Better”!