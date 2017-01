Dabei ist es dem rothaarigen Engländer sehr wichtig, dass er jeden seiner Songtexte selbst schreibt. Deshalb wäre es sehr interessant zu wissen, von welcher heißen Frau er in seinem neuen Song singt: “Shape of you” ist nicht so unschuldig, wie der 25-Jährige sonst klingt. Die Frau, die er da in einer Bar trifft, hat ihm g’hörig den Kopf verdreht. Jedenfalls hat er sich in ihre Kurven verknallt! Wir fangen an, seinen neuen, frechen Sound zu lieben!

Der Antenne Vorarlberg – Hit-Tipp: Ed Sheeran mit “Shape Of You”.