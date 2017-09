Dance-Hits wie ‚Miami 2 Ibiza‘ und ‚Don’t You Worry Child‘ gehen auf ihr Konto. Jetzt sind sie nur noch als Duo unter dem Namen “Axwell /\ Ingrosso” unterwegs. Mit im Gepäck: Ihr neuer Hit „More Than You Know”. Eine Melodie, die sofort ins Ohr geht und den Sommer zurückholt! Der Antenne Vorarlberg – Hit-Tipp der Woche: Axwell /\ Ingrosso mit “More Than You Know”!