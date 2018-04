Antenne Vorarlberg Hit-Tipp: Alvaro Soler mit "La Cintura"

Spätestens jetzt starten wir offiziell in den musikalischen Sommer 2018: "La Cintura" von Alvaro Soler.

Auch wenn der gebürtige Spanier in sich selbst keinen begabten Tänzer sieht: Mit diesem Hit können wir uns direkt in die heiße Jahreszeit eingrooven. Das passt auch ganz gut: “La Cintura” heißt nämlich “Die Hüfte” und der ganze Song dreht sich nur ums Tanzen. Also setzt die Sonnenbrille auf und schwingt eure Cintura’s zu den sommerlichen Beats. Der Antenne Vorarlberg – Hit-Tipp der Woche: Alvaro Soler mit “La Cintura”.