Antenne Vorarlberg Hit-Tipp: Alice Morten mit “No Roots”.

Sie ist in Kanada aufgewachsen, in München zur Schule gegangen, hat in England den Abschluss gemacht und lebt heute in Berlin: Alice Merton!

Die 23-jährige startet gerade mit ihrem ersten Hit "No Roots" durch und erzählt uns mit dem Song ihre ganz eigene Lebensgeschichte. Alice hat in vielen Ländern gelebt und ist 12 Mal umgezogen. Ihre Heimat war deshalb nie ein fester Ort. Heimat war für Sie immer dort, wo ihre Freunde waren. Alice führt ein glückliches Leben als Weltenbummlerin und macht vieles anders als alle anderen. Ihr Song beginnt zum Beispiel nicht mit einer klassischen Gitarre – sondern mit einem satten Bass! Wir nehmen Sie mit auf eine musikalische Weltreise mit dem ANTENNE VORARLBERG – Hit-Tipp der Woche: Alice Morten mit "No Roots".