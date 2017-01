Antenne Vorarlberg Hit-Tipp: Alessia Cera mit “Scars To Yout Beautiful”

Musikalisch trifft die 20-jährige Kanadierin genau den Nerv der Zeit und stürmt weltweit die Charts. In ihrem Song “Scars To Your Beautiful” gehts darum, dass wir alle schön sind und uns selbst mit all unseren Narben lieben sollten. Sie beschützt uns damit vor dem gängigen Schönheitsideal – was ihrem Namen alle Ehre macht. Alessia bedeutet nämlich “Die Beschützerin”! Angefangen hat alles mit selbst gedrehten YouTube-Videos, über die sie entdeckt wurde. Heute liefert sie den ANTENNE VORARLBERG – Hit-Tipp: Alessia Cara mit “Scars To Your Beautiful”!