Anstiege bei Internet-Kriminalität und Gewaltdelikten

Bei der Internetkriminalität gibt es sowohl ein Plus bei den Angriffen auf Computersysteme als auch “dort, wo das Internet als Mittel eingesetzt wird, zum Beispiel im Bereich des Bestell-Betruges”, betonte Kogler. In Sachen Gewalt sei zu beobachten, “dass derartige Delikte auch unter Gruppen gesetzt werden. Also speziell jüngere Männer, die aus Regionen kommen, wo sie eine Gewaltvergangenheit hatten und wo Gewalt als Mittel der Konfliktlösung durchaus ein eingeübtes Prozedere ist.”

Im Bereich der Schlepperei wurden heuer ebenfalls mehr Delikte verzeichnet. Schleppung funktioniere jedoch “heute durchaus anders als in der Vergangenheit”, erläuterte Kogler. Die Personen würden auf der Flucht “begleitet” und über Mobiltelefone immer wieder angewiesen, wo der nächste Punkt ist, wo sie sich hinbewegen sollen. Knapp 50.000 Personen seien heuer aufgegriffen worden, wurde Kogler im ORF-Radio zitiert. Die Prognose für 2017 hänge von einigen unsicheren Faktoren ab. Aber jeder kenne die Bilder aus Syrien, sagte Kogler, “diese Instabilität in diesen Ländern wird uns natürlich auch in den kommenden Jahren fordern”.

Trotz des Rückgangs bei Einbrüchen und Rauben ortet Kogler auch in diesem Bereich noch Problemfelder. Bei Einbruchsdelikten in Keller gehe es auch um die Beschaffung von täglichem Gut. Hier werde momentan der Schwerpunkt in der Kriminalitätsbekämpfung angesetzt. Die offizielle Kriminalstatistik für das abgelaufene Kalenderjahr wird regelmäßig im Frühjahr veröffentlicht.

(APA)