Anschlagshypothese bei EgyptAir-Absturz ausgeschlossen

Ermittler haben keine Explosionsspuren an den Leichen von Insassen des EgyptAir-Flugzeugs gefunden, das im Mai 2016 mit 66 Menschen an Bord ins Mittelmeer gestürzt war. Es gebe keine Hinweise auf eine Bombenexplosion an Bord der Maschine, hieß es am Freitag aus dem Umfeld der französischen Ermittler. Diese hatten acht Todesopfer untersucht, die im Jänner nach Frankreich überführt worden waren.