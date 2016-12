Anschlag in Kurdenregion im Nordirak: Mindestens sieben Tote

Bei einem Anschlag in der autonomen Kurdenregion im Nordirak sind am Dienstag mindestens sieben Menschen getötet worden. Wie der Vize-Innenminister der Kurdenregion, Jalal Karim, der Nachrichtenagentur AFP sagte, gingen in der Stadt Koysinjaq am Abend zwei Bomben in der Nähe der Parteizentrale einer kurdisch-iranischen Oppositionspartei hoch.

Dabei seien fünf Mitglieder der Partei PDK-I, ein Mitglied der Sicherheitskräfte sowie ein Kind getötet worden. Die autonome Kurdenregion im Nordirak war in der Vergangenheit von schwerer Gewalt weitgehend verschont geblieben, Anschläge sind dort selten. (APA/ag.)