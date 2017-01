Anschlag am Brüsseler Flughafen galt USA und Juden

Selbstmordattentäter tötete im vergangenen März 16 Menschen am Airport - © APA (AFP)

Der Anschlag am Brüsseler Flughafen Zaventem im vergangenen März war offenbar gezielt gegen in die USA reisende Passagiere und jüdische Reisende gerichtet. Dies bestätigten am Dienstag zwei voneinander unabhängige Quellen aus dem Umfeld der von den belgischen Behörden geleiteten Ermittlungen.