Anreise zum WEF in Davos: Live vom Flughafen Altenrhein

An die 400 Flugbewegungen, also Starts und Landungen, verzeichnet der Flughafen Altenrhein rund um den Weltwirtschaftsgipfel in Davos. Wir schauen ab 13:15 Uhr auf dem Flugfeld vorbei.

Bis zu 200 Flugzeuge landen rund um das Weltwirtschaftsforum in Davos am Flughafen Altenrhein. Die meisten Landungen verzeichnet man rund um die Eröffnung am Montagabend, weiß CFO Thomas Mähr vom Flughafen Altenrhein.

Für die meisten Flugzeuge ist der Regionalflughafen nur ein kurzer Zwischenstop, während dem Forum parken die Flugzeuge auf Flughäfen von Friedrichshafen über Zürich bis Mailand. In Altenrhein selbst ist Platz für an die 50 Flugzeuge.

Von Brasilien bis New Jersey Altenrhein ist vor allem Zielort für kleinere Businessjets wie Gulfstream, denkbar wären aber auch Landungen von Flugzeugen bis zur Größe einer Boeing 737. Angeflogen wird Altenrhein vor allem von europäischen Flughafen aus, am heutigen Montag landeten aber auch bereits Exoten aus New Jersey und Brasilien.