Anna und Lukas auch 2016 beliebteste Babynamen in Österreich

Anna und Lukas sind auch im Jahr 2016 die beliebtesten Babynamen in Österreich gewesen. Für Mädchen wählten Eltern 2.204 Mal (5,2 Prozent) den Namen Anna, für Buben 1.520 Mal (3,4 Prozent) den Namen Lukas, berichtete die Statistik Austria am Montag. Damit erreichen diese Vornamen jeweils zum siebenten Mal den Spitzenplatz seit 2010.

In der Liste der Mädchennamen des Jahres 2016 waren die ersten drei Namen fast gleich beliebt wie seit 2010: Nach Anna folgen Sophie und Maria, die nur 2013 Platz 4 belegte. Auf Rang 4 und 5 landen Emilia (wie schon seit 2014) und Elena (wie schon seit 2012). Auf dem sechsten Platz folgt wie im Vorjahr Emma (seit 2012 in den Top 10). Sarah rangiert auf Rang 7 (2010 und 2011: Rang 4, danach zwischen Rang 6 bis 8) und Lena auf Rang 8 (2010: Rang 5, danach abwechselnd Rang 6 und 7). Auf Platz 9 folgt Laura (seit 2010 in den Top 10, nur 2011 Rang 12, 2015: Rang 10) und als Zehnte Mia (seit 2013 in den Top 10, 2015: Rang 9).