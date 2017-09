Netrebko hat sich erkältet - © APA (Archiv)

Die Sopranistin Anna Netrebko muss ihren Auftritt in “Il Trovatore” am Montag krankheitsbedingt absagen. Sie habe sich erkältet und müsse sich schonen, um für die beiden anderen “Trovatore”-Vorstellungen wieder fit zu sein, schrieb die Sängerin in einer von der Staatsoper am Samstag verbreiteten Nachricht an das Publikum.