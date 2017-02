Anna Gasser sicherte sich Big-Air-Kugel und quasi Gesamtsieg

Gasser sicherte sich ihre erste Kristallkugel - © APA

Mit dem Sieg in der Qualifikation für den Big-Air-Weltcup in Quebec City hat Anna Gasser am Donnerstag sozusagen zwei Fliegen mit einer Klappe geschlagen: Die Kärntnerin sicherte sich nicht nur die kleine Kristallkugel für die Disziplinenwertung, sondern steht damit auch als Freestyle-Gesamt-Weltcupsiegerin so gut wie fest.