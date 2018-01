Anna Felder erhält den Grand Prix Literatur Schweiz

Die Tessiner Autorin Anna Felder (80) erhält für ihr Gesamtwerk den mit 40.000 Franken (34.048,35 Euro) dotierten Grand Prix Literatur Schweiz, die höchste Schweizer Literaturauszeichnung. Der Spezialpreis Übersetzung in gleicher Höhe geht an die Deutschschweizerin Yla von Dach.

Sieben weitere Schreibende erhalten Einzelwerkpreise in Höhe von je 25.000 Franken (21.280,22 Euro). Es sind dies im Einzelnen: Michael Fehr für “Glanz und Schatten”, Friederike Kretzen für “Schule der Indienfahrer” und Yael Inokai für “Mahlstrom”; außerdem Jerome Meizoz (“Faire le garcon”) und Baptiste Gaillard (“Un domaine des corpuscules”), beide aus Lausanne, sowie der Tessiner Fabiano Alborghetti (“Maiser”) und der Bündner Dumenic Andry (“Sablun”). Das gab das Bundesamt für Kultur (BAK) am Freitag bekannt. Die feierliche Verleihung der beiden “großen” und der sieben “kleinen” Schweizer Literaturpreise erfolgt am 15. Februar in der Schweizer Nationalbibliothek in Bern.