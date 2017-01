Bereits 36.000 Anmeldungen bei Energiekosten-Stop-Aktion des VKI - © APA (dpa-Zentralbild)

Für die diesjährige Energiekosten-Stop-Aktion des Vereins für Konsumenteninformation (VKI) läuft die Anmeldefrist am Mittwoch, den 11. Jänner, aus. Bisher haben sich auf 36.000 Verbraucher gemeldet, informierte der Verein am Dienstag in einer Aussendung.