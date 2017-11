Anklage nach Vergewaltigung von Maturantin in Linz erhoben

Die Staatsanwaltschaft Linz hat Anklage gegen einen 17-jährigen Afghanen und einen 27-jährigen Österreicher wegen Vergewaltigung erhoben. Die beiden Männer waren im Juni verhaftet worden, weil sie in der Linzer Innenstadt eine Maturantin in einen Keller gezerrt und vergewaltigt haben sollen. Der Sprecher der Staatsanwaltschaft, Philip Christl, bestätigte der APA einen Bericht der "Kronen Zeitung".

“Die beiden Angeklagten bestreiten, dass es gegen den Willen des Opfers passiert sei”, sagte Christl zur APA. Ihre bisherige Verantwortung sei, dass der Geschlechtsverkehr einvernehmlich gewesen sei. Die 18-jährige Schülerin war am 9. Juni in den frühen Morgenstunden von den mutmaßlichen Tätern angesprochen worden, als sie auf dem Weg zu einer Tankstelle war. Die Männer drückten der jungen Frau einen Gegenstand in den Rücken, von dem sie befürchtete, es sei eine Waffe. Dann zwangen sie ihr Opfer, mit ihnen in den Keller eines Hauses in der Dinghoferstraße zu gehen. Dort sollen sie die Maturantin vergewaltigt haben. Zudem raubten sie ihr Handy und Geldbörse und flüchteten.