Prozess in OÖ wegen Steuerhinterziehung in Millionenhöhe

Die vier Angeklagten sind in der Baubranche tätig - © APA

Vier leitende Mitarbeiter einer oberösterreichischen Firmengruppe aus dem Baubereich mussten sich am Mittwoch wegen gewerbsmäßiger Abgabenhinterziehung in Millionenhöhe vor dem Landesgericht Steyr verantworten. Den vier Angeklagten werden verschieden hohe Beträge zur Last gelegt. Insgesamt beläuft sich die Summe auf 6,2 Millionen Euro. Auch ihre Firmen müssen Verbandsstrafen fürchten.