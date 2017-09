Anklage gegen Einzelne wegen Grenfell-Katastrophe möglich

Bisher war nur von Ermittlungen wegen gemeinschaftlicher fahrlässiger Tötung gegen Organisationen die Rede gewesen, zum Beispiel gegen die Bezirksverwaltung von Kensington und Chelsea oder die zuständige Wohnungsgesellschaft war ebenso die Rede. Vertreter von Überlebenden und Angehörigen der Opfer hatten das kritisiert.

In acht Fällen werde zudem wegen Betrugs ermittelt, hieß es nun weiter. Es gehe dabei um mutmaßlich unrechtmäßige Forderungen von Hilfsgeldern, die an Überlebende des Unglücks ausgezahlt wurden. Untersucht werden demnach auch vier Fälle von Diebstahl aus Wohnungen des beinahe komplett ausgebrannten Gebäudes.

Bei dem Brand in dem Sozialbau am 14. Juni kamen Dutzende Menschen ums Leben. Die Polizei sprach zunächst von 81 Toten. Inzwischen geht sie von einer leicht geringeren Zahl an Todesopfern aus. Identifiziert wurden bisher 60 Menschen, die bei dem Unglück ihr Leben verloren. Das Feuer breitete sich mit rasender Geschwindigkeit über die Außenfassade aus. Bewohner hatten sich vor der Katastrophe immer wieder über mangelnden Brandschutz in dem Gebäude beschwert.

(APA/dpa)