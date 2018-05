Anklage: Ex-Polizist betrog mit Wohnbeihilfe

Vertagter Prozess gegen pensionierten Beamten, der Wohnungseigentum verschwieg und über 50.000 Euro kassierte.

Dem ehemaligen Gesetzeshüter werden in der Anklageschrift der Staatsanwaltschaft Feldkirch Gesetzesbrüche vorgeworfen. Der frühpensionierte Polizist wurde wegen des Verbrechens des gewerbsmäßig schweren Betrugs angeklagt. Der Familienvater soll zwischen 2005 und 2013 zu Unrecht 50.789,67 Euro an Wohnbeihilfe für seine Mietwohnung erhalten haben. Der 50-jährige Unterländer hatte in seinen jährlichen Anträgen ans Amt der Landesregierung verschwiegen, dass er Eigentümer einer anderen Wohnung ist.