Ankaufprämie für Elektro-Mopeds und -Motorräder verdoppelt

Finanziert wird die Förderung durch den Dachverband der österreichischen Zweiradimporteure – und -industrie (Arge2Rad) sowie durch das E- Mobilitätspaket von Verkehrsministerium und Umweltministerium. Die Hälfte des Betrages kommt von den Importeuren.

“Wir fördern damit eine praktische Alternative zum Auto, mit der die Bevölkerung in der Stadt und am Land umweltfreundlich, rasch und bequem an ihr Ziel kommt”, so Verkehrsminister Jörg Leichtfried (SPÖ) am Mittwoch.

Und Umweltminister Andrä Rupprechter (ÖVP) ergänzte: “Die Verdoppelung der Förderung für E-Mopeds und E-Motorräder durch die Zweiradunternehmen hilft mit, diese umweltfreundliche Technologie auf Österreichs Straßen zu etablieren. Mit klimaaktiv mobil und dem Klimafonds haben wir bereits 900 E-Zweiräder von Betrieben und Gemeinden gefördert.”

Mit der Unterstützung durch diese beiden Programme habe die Österreichische Post mit 335 E-Mopeds die größte E-Mopedflotte in Österreich im Zustelleinsatz.

