Anita Wachter feiert 50. Geburtstag

Insgesamt 18 Weltcupsiege feierte sie während ihrer aktiven Zeit, gewann einmal den Gesamtweltcup, einmal den RTL-Weltcup sowie Edelmetall in allen Farben bei Olympischen Spielen und Weltmeisterschaften. Für sie selbst liegt das weit zurück. Und Reisen in die Vergangenheit sind nicht ihres .Deshalb gibt es auch keine Vitrine mit auf Hochglanz polierten Pokalen und Medaillen. Die große Kugel steht ohnehin im Skimuseum in Tschagguns, alles andere ist irgendwo im Haus verstreut gelagert. Was Wachter aber nicht als Geringschätzung verstanden wissen möchte. Nur: Sich selbst und ihre Siege in die Auslage zu stellen, das wollte sie nie. Wachter gehörte im Rennzirkus zu jenen, die lieber mit Leistung glänzten.