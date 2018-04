Marks kleiner Power-Keks Anisa ist "The Voice Kids 2018"! Mit grandiosen Auftritten wie "Happy", "Let It Go", oder "Traffic Lights" hat sich die Zehnjährige in die Herzen der Coaches und der Zuschauer gesungen.

Kleines Mädchen, große Stimme! Die 10-jährige Anisa aus Bayern hat am Sonntagabend das Finale von “The Voice Kids” gewonnen. Damit holt Coach Mark Forster die Trophäe endlich wieder zurück in sein Team. “Anisa, du bist ein Meter geballte Energie. Das war ein toller Auftritt- das hat mich sehr sehr happy gemacht.”, so Forster.