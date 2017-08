Anime-Figuren in der Alpenstadt

Bludenz. (etu) Ein buntes Meer an Perücken, schrillen Kostümen und riesigen „Circle“-Linsen – Westösterreichs größte Anime- und Manga-Convention steht vor der Tür. Bereits das vierte Jahr wird die Mittelschule Bludenz für einen Tag in ein japanisches Areal verwandelt. Denn in und um die Schule dreht sich an diesem Samstag, 2. September, von 10 bis 21 Uhr alles rund um die fernöstliche Popkultur.

Zum elften Mal veranstalten die Mitglieder der Vorarlberger Anime und Manga Community (VAMC) hierzulande dieses Großevent und erweitern jedes Jahr ihr Programm: Neben den blitzschnellen Schlägen beim Kendo Dornbirn mit ihren Holzschwertern sorgt das „Otaku No Team“ mit einer Show2Go-Performance für beste Bühnenunterhaltung. Nebenbei wird die Turnhalle zur „Shopping-Meile“: Bei „Seetroll“ aus Friedrichshafen und Konstanz, „Heldenschmiede“ aus Kempten und „myCostumes“ sowie „City Comics“ aus Leipzig können passende Accessoires, Merchandise oder Andenken gekauft werden. Erstmals sind auch „Figuya“ aus Berlin dabei. Sie umrahmen die Veranstaltung durch „AnimeRadio.de“. Für viele stellen die zahlreichen Workshops wieder ein besonderes Highlight dar. Kubo Sensei wird einen Crashkurs in Japanisch für Anfänger geben. Auf was es bei den sogenannten „Cosplays“ ankommt, erfahren die Besucher bei sogenannten „Worbla“- und 3-Druck-Vorträgen. Auch kulinarisch kommen Japan-Fans auf ihre Kosten; Sie werden mit Nudelsuppe, Kawaii-Cupcakes, Tokyo-Sweets, Melonpans und japanischen Getränken verwöhnt. Heuer feiert auch das Maidcafé in Bludenz Premiere.

Viele Wettbewerbe

Auch Origami-Falten, kreatives Tun am Zeichentisch und Kanzashi (japanischer Haarschmuck mit Stoffblumen) sind Teil der heurigen AniWest. In wem der größte Otaku (japanisch: leidenschaftlicher Anime Fan) steckt, kann zudem bei den zahlreichen Wettbewerben mit AnimeQuiz, Cosplaywettbewerb, Heldencamp, PokéWest-Challenge, Yu-Gi-Oh-Kartenschlachten und natürlich beim beliebten Wettessen herausgefunden werden. Obmann Alexander Wulst ist jedenfalls zuversichtlich, ein breites Angebot für Jung und Alt geschaffen zu haben.

AniWest 2017: Samstag, 2. September, 10 bis 21 Uhr;

Infos und Anmeldung: aniwest.vamc.at