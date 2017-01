Anhörung von Skiangläuferin Johaug wegen Dopingvorwürfen

Therese Johaug wurde positiv getestet - © APA (AFP)

Die norwegische Skilangläuferin Therese Johaug muss sich seit Mittwoch in Oslo in einer zweitägigen Anhörung Dopingvorwürfen stellen. Der 28-Jährigen droht eine Sperre, nachdem sie im September positiv auf das Steroid Clostebol getestet worden war. Die verbotene Substanz war nach Johaugs Aussage in einer Lippencreme enthalten, die sie benutzt hatte.