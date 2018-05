Julia (27) aus Bregenz war selbst Mobbing-Opfer und hat einen Fantasy-Roman geschrieben, der sich mit dem Thema beschäftigt.

Julias erster Roman „Time Tunnel – Reise zu den schwarzen Augen“ handelt von zwei 17-jährigen Internatsschülerinnen, die die Gegenwart (2018) retten müssen, indem sie in die Vergangenheit (1927) reisen, um den Schrecken schon von Anfang an zu bekämpfen. Natürlich ist das Jahr 1927 nicht mit heute zu vergleichen – eine andere Sprache, schicke Kleidung, strenge Schulregeln und vor allem: Wie kommt man ohne Smartphone zurecht? Auch das Thema Mobbing wird behandelt. Die Hauptdarstellerin, ein Mobbingopfer, lernt im Laufe des Buches endlich, sich durchzusetzen und gegen die Gemeinheiten zu wehren.

„Schulzeit war schlimm“

„Die Schulzeit war schlimm für mich. Ich hatte jeden Tag Angst, in die Schule zu gehen. Anvertrauen konnte ich mich auch niemandem, denn die Täter machten Morddrohungen, sollte ich irgendetwas verraten“, erinnert sich die heute 27-jährige Julia. „Wenn ich damals gewusst hätte, dass man in diesem Fall Anzeige erstatten kann, wäre mir viel Leid erspart geblieben. Erst als ich meiner Familie dann erzählt hatte, was ich tagtäglich ertragen musste, konnten wir handeln. Darum möchte ich heute jene, denen es ähnlich geht, wie mir damals, sagen: Vertraut euch heute noch jemandem an! Je schneller etwas dagegen unternommen wird, umso besser kann man euch auch helfen!“