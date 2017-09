Angriff auf Stützpunkt der Anti-IS-Koalition im Nordirak

Sie hätten Waffen und Sprengstoffgürtel getragen. Einem Tweet der Koalition zufolge explodierte eine der Sprengstoff-Ladungen zu früh. Die anderen beiden Männer, die das Militär als IS-Kämpfer einstufte, seien erschossen worden.

Die USA und die UNO forderten unterdessen eine Absage des Unabhängigkeitsreferendums der autonomen Kurdenregion im Nordirak. Das Referendum lenke “von den Bemühungen zum Sieg über den IS und zur Stabilisierung befreiter Gebiete ab”, hieß es in einer Erklärung der US-Regierung. Der Präsident der Kurdenregion, Massoud Barzani, lehnte eine Absage des Referendums am Wochenende ab, zeigte sich aber zugleich offen für “Alternativen”.

(APA/dpa)