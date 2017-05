Angriff auf Pajok zeigt Brutalität im Südsudan

Alles deutete für Josephine Aryemo auf einen normalen Sonntag hin. Sie holte in der Früh am Dorfbrunnen Kanister mit Trinkwasser, dann regnete es etwas und sie begann, auf ihrem Feld zu arbeiten. Doch dann schallte Gewehrfeuer durch ihre Heimat, den südsudanesischen Ort Pajok. “Ich habe mein Baby gepackt, bin zum Haus gerannt. Dort habe ich schnell einen Kochtopf und ein paar Kleider zusammengesucht.” Dann rannte Aryemo mit ihren sechs Kindern um ihr Leben. Wie Tausende andere Dorfbewohner floh sie ins nahe Uganda.

Die Soldaten von Präsident Salva Kiir töteten in Pajok Zeugen zufolge Dutzende Menschen, vergewaltigten Frauen und plünderten die Lehmhütten der geflohenen Bewohner. Der Bürgerkrieg im Südsudan hat seit 2013 Zehntausende Opfer gefordert. Zumeist finden die Kämpfe ohne Zeugen in abgelegenen Dörfern statt. Die Öffentlichkeit erfährt nur wenig. Anders bei dem Angriff auf Pajok Anfang April: Die Bewohner flohen nach Uganda und können dort von den Kämpfen berichten.

Die Streitkräfte wollten in Pajok demnach Kämpfer der vom früheren Vizepräsidenten Riek Machar geführten Rebellen töten. Doch die waren längst verschwunden. “Die Soldaten griffen dann einfach die Zivilisten an”, erinnert sich Aryemo. Ihr Schwiegervater wurde getötet, sein Leichnam einfach auf der Straße verbrannt.

“Sie haben Zivilisten getötet und dann Überlebende gezwungen, sie zu begraben. Danach haben sie sie auch getötet”, berichtet der 35-jährige Arzt Simon Yope, der ebenfalls geflohen war. “Gott wird sie dafür bestrafen.” Die Beteuerungen der Regierung, dass nur Rebellen bekämpft worden seien, hält er für eine Lüge. “Wo sind denn die Uniformen oder Waffen der angeblich getöteten Rebellen?”

Die UNO-Friedensmission (UNMISS) wollte nach dem Ausbruch der Kämpfe zwei Mal eine Patrouille nach Pajok schicken, um die Lage zu prüfen. Aber die Soldaten ließen die Blauhelme nicht passieren. Als die UNO-Soldaten zwei Wochen später dann doch Zugang zu dem Ort bekamen, fanden sie zahlreiche geplünderte Häuser vor, auf der Straße lagen zwei Leichen. “Die wenigen Einwohner, die noch da sind, sind die Alten und Kranken”, sagte ein UNO-Sprecher dem UNO-Radiosender Miraya. Die Vereinten Nationen hatten nach dem Angriff auf Pajok von Dutzenden Toten gesprochen.

Der ölreiche Südsudan erlangte 2011 nach einem jahrzehntelangen Konflikt die Unabhängigkeit vom Sudan. Schon zwei Jahre später löste sich alle Hoffnung in Rauch und Gewehrfeuer auf. Der Machtkampf zwischen Präsident Kiir vom Volk der Dinka und seinem damaligen Stellvertreter Machar vom Stamm der Nuer riss das Land in einen Bürgerkrieg. Inzwischen hat der Konflikt immer stärker eine ethnische Dimension, die Vereinten Nationen haben vor einem drohenden Völkermord gewarnt.

Auch der 34-Jährige Ayella Mark ist mit seiner Familie aus Pajok geflohen. “Wir haben uns nach den ersten Schüssen versteckt. Ich habe Fahrzeuge voller Soldaten gesehen”, erzählt er. Wieso das von der Dinka-Ethnie dominierte Militär Pajok angriff, ist für ihn ein Rätsel. “Sie betrachten Zivilpersonen wohl als Rebellen.”

Rund 3,5 Millionen Menschen sind wegen der Gewalt aus ihrer Heimat geflohen – fast jeder dritte Südsudanese. Und wer auf der Flucht ist, kann seine Felder nicht bestellen. Das ist eine der Hauptursachen der gegenwärtigen Hungersnot im Südsudan. 100.000 Menschen sind unmittelbar vom Hungertod bedroht, eine Million weitere stehen kurz davor. Die Vereinten Nationen sprechen von einer vom Menschen verursachten Krise. Rund 5,5 Millionen Menschen sind auf Nahrungsmittelhilfe angewiesen.

Die aus Pajok Geflohenen berichten von Hinrichtungen, Vergewaltigungen und niedergebrannten Häusern. Die Einzelheiten lassen sich nicht unabhängig bestätigen. Sicher ist aber, dass die Bewohner sich offenbar alle in Lebensgefahr wähnten. Innerhalb von drei Tagen kamen dem Flüchtlingshochkommissariat der Vereinten Nationen (UNHCR) zufolge rund 6.000 Menschen aus Pajok am ugandesischen Grenzübergang Ngom Oromo an.

Die Flüchtlinge campierten einfach im Gestrüpp rund um den Grenzübergang. Zwei Plumpsklos mussten für alle reichen, das UNHCR brachte mit Lastern Maismehl und Trinkwasser. Für das Wasser mussten die Frauen teils stundenlang anstehen. Nach und nach wurden die Flüchtlinge von der Grenze weg auf andere Lager verteilt. Zurück nach Pajok zieht es erst mal niemanden – die meisten haben durch den Angriff ihr Hab und Gut verloren, ihr Zuhause ist nicht mehr sicher.

Einige Frauen haben sich eine knappe Woche nach dem Angriff zurück nach Pajok getraut. Sie wollten aus ihren Hütten retten, was noch da war. Doch Hühner und Ziegen waren nach Aussage mehrerer Flüchtlinge verschwunden – entweder von den Soldaten geschlachtet oder verkauft – und die Hütten waren ausgeräumt. Der 45-jährige Familienvater Vincent Abuna, sagt, den Frauen habe sich in Pajok ein Bild des Grauens geboten. Etwa 18 Leichen lagen demnach im Ortszentrum auf offener Straße und verwesten in der Hitze. “Wir haben alles verloren.”

