Angriff auf Khan Sheikhoun war mit Chemiewaffen geführt

Behandlung der Vergiftung äußerst schwierig - © APA (AFP/Archiv)

Die Organisation für das Verbot chemischer Waffen hat den Einsatz von Giftgas in der syrischen Stadt Khan Sheikhoun am 4. April bestätigt. Die von OPCW-Experten gesammelten Informationen führten zu dem Schluss, “dass eine große Zahl an Menschen, von denen manche starben, Saringas oder einer Saringas-ähnlichen Substanz ausgesetzt waren”, heißt es in einem vertraulichen Bericht.