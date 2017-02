Angreifer von Paris versandte womöglich vor Attacke Tweet

Die Attacke ereignete sich vor dem Louvre - © APA (AFP)

Der Macheten-Angreifer vom Pariser Louvre hat möglicherweise kurz vor seiner Attacke mehrere Botschaften im Onlinedienst Twitter versandt. Darin habe der Tatverdächtige Bezug auf die Jihadistengruppe Islamischer Staat (IS) sowie die “Brüder in Syrien und die Kämpfer in der ganzen Welt” genommen, hieß es am späten Freitagabend aus ermittlernahen Kreisen.