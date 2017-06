Die Behörden machten die somalische Terrormiliz Al-Shabaab dafür verantwortlich. Al-Shabaab kontrolliert Teile Somalias und will am Horn von Afrika einen sogenannten Gottesstaat errichten. Kenia beteiligt sich an einer 22.000 Mann starken Truppe der Afrikanischen Union zur Bekämpfung der Terrororganisation in Somalia. Daher greift Al-Shabaab auch Ziele im Nachbarland Kenia an.

(APA/dpa)