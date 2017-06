Angreifer nahmen Viertel in syrischer IS-Hochburg Raqqa ein

Auch die oppositionsnahe Syrische Beobachtungsstelle für Menschenrechte bestätigte am Dienstag das Vorrücken der SDF-Kämpfer. Sie seien mittlerweile bis zur Altstadt Al-Raqqas vorgestoßen. Die Kämpfe im Osten der Stadt gingen weiter, erklärte ein SDF-Sprecher.

Al-Raqqa ist die wichtigste Hochburg der IS-Extremisten in Syrien. Die SDF-Kräfte waren in den vergangenen Monaten bis an die Stadtgrenze vorgerückt. Angeführt werden sie von der Kurdenmiliz YPG. Die internationale Anti-IS-Koalition unterstützt die Offensive.

(APA/dpa)