Angreifer erstach drei Israelis im Westjordanland

Bei einem Messerangriff in einer jüdischen Siedlung im Westjordanland sind am Freitag drei Israelis getötet worden. Ein Angreifer sei in ein Haus in der Siedlung Neve Tsuf nordwestlich von Ramallah eingedrungen und habe dort auf vier israelische Zivilisten eingestochen, teilte die Armee am Abend mit. Drei von ihnen seien gestorben, ein weiterer sei verletzt.

Die Armee hatte zunächst von zwei Toten und zwei Verletzten gesprochen. Wenig später erklärte sie, eines der Opfer sei seinen Verletzungen erlegen. Der Täter sei erschossen worden. Angaben zu dessen Identität machte die Armee nicht. Der Angriff erfolgte nach schweren Zusammenstößen zwischen Palästinensern und israelischen Sicherheitskräften in Ost-Jerusalem und mehreren Orten im Westjordanland, bei denen mindestens drei Palästinenser getötet und Hunderte weitere verletzt wurden. Nach dem Freitagsgebet hatten Hunderte Palästinenser gegen verschärfte Sicherheitsmaßnahmen am Zugang zur Jerusalemer Altstadt und zum Tempelberg protestiert. Die Palästinensische Autonomiebehörde kündigte das Einfrieren der Beziehungen zu Israel an, solange die Maßnahmen bestehen bleiben. (APA/ag.)