Angewandte schafft Protest-Struktur und neue Studienangebote

Die Universität für Angewandte Kunst Wien wird "eine Struktur" aufbauen, die dazu dienen soll, "rasch auf gesellschaftliche Gefährdungspotenziale und manifeste Fehlentwicklungen" zu reagieren. Diesen Beschluss des Uni-Senats gab Rektor Gerald Bast heute bei seiner Jahrespressekonferenz bekannt. Dabei standen Leistungsvereinbarungen und Abschluss von Sanierung und Erweiterung im Mittelpunkt.

“Ich bin nach wie vor ein strikter Gegner von Studiengebühren, ich glaube nicht an ihre pädagogische Kraft, denn das ist das Gegenteil einer Stimulation zu mehr Bildung. Ich bin ein bekennender Unterstützer der Massenuniversitäten. Wir brauchen mehr Studierende, aber mit anderen Kompetenzen”, sagte Bast, der “die Zukunft unseres Bildungssystems” in “breiten Studienangeboten, die für alle offen sind” und “streng reglementierten Spezialstudien für Leute, die in die wissenschaftliche Forschung einsteigen wollen”, sieht.

Von den 1,35 Mrd. Euro, die für 2019-2021 den Universitäten zusätzlich zur Verfügung stünden, möchte Bast einen möglichst großen Anteil und verweist dabei auf die Strategien der Angewandten, die sich mit der Zielbestimmung des UG 2002, die Unis seien u.a. dazu berufen, “auch verantwortlich zur Lösung der Probleme des Menschen sowie zur gedeihlichen Entwicklung der Gesellschaft und der natürlichen Umwelt beizutragen”, bestens deckten. Denn angesichts dramatischer Umwälzungen in Gesellschaft und Arbeitsmarkt sieht Bast “nicht in einem ‘More of the Same’, sondern einen Paradigmenbruch im Bildungssystem”, bei dem systemische Zusammenhänge zu vermitteln wichtiger sei als der Blick auf Details.