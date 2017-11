Wohlfühl-Charakter und akustische Perfektion

Aus heimischem Holz gebaut vermittelt der Saal eine warme, klare Atmosphäre, in der man sich einfach wohl fühlt. Gleichzeitig bietet er besonders für Konzerte und CD-Aufnahmen eine hervorragende Akustik. Neben klanglichen Vorteilen beeindruckt der Angelika Kauffmann Saal mit seinen Gestaltungsmöglichkeiten. Flexible Module und Stellwände lassen die ins Dachgebälk offenen Räumlichkeiten mal größer, mal kleiner wirken – passend zur jeweiligen Veranstaltung. Auch das Foyer ist in der Größe adaptierbar. Für Buchpräsentationen, Ausstellungen etc. kann es getrennt vom Saal gebucht werden. Der Angelika Kauffmann Saal bietet mit Konzertbestuhlung Raum für 600 Personen, für 450 Personen mit Blocktafel und für 380 Personen mit Konferenzbestuhlung. Auch für den „schönsten Tag im Leben“ – ihre Hochzeit – bietet der Angelika Kauffmann Saal mit seinem unverbauten Blick ins Grüne und auf die Berge eine grandiose Kulisse. Unser langjähriger Cateringpartner sorgt dafür, dass sie und ihre Gäste auch kulinarisch auf ihre Kosten kommen.