Angelika Kauffmann Museum – die Winterausstellungen

Das Angelika Kauffmann Museum ist auch im Winter einen Besuch wert und kann mit mehreren Ausstellungen überzeugen.

Von außen unsichtbar enthält das im Kern über 450 Jahre alte Bregenzerwälderhaus im ehemaligen Wirtschaftstrakt einen hochmodernen Museumsraum. Dieser wurde 2017 zum 200. Todestag der berühmten Malerin Angelika Kauffmann, die ihre Wurzeln in Schwarzenberg hat, errichtet. Darin werden jährlich wechselnde Sommerausstellungen mit Originalwerken der Malerin gezeigt. Für das kommende Frühjahr kann schon jetzt die Ausstellung „Männerporträts von Angelika Kauffmann“ angekündigt werden.

Während der Winteröffnungszeiten kann die Ausstellung „Faszination und Wahnsinn- Schwarzenberg in den Jahren 1914-1918“ besichtigt werden. Der 3. Teil der Ausstellung beschäftigt sich mit dem Untergang der Monarchie und was aus den Schwarzenberger Kriegsteilnehmern wurde. Eine interessante Aufarbeitung unserer Geschichte durch den Dorfchronisten Johann Aberer und die Historikerin Simone Drechsel.

Im ehemaligen Wohnteil des alten Bregenzerwälder Hauses in traditioneller Holzbauweise befindet sich seit 1928 das Heimatmuseum. In einem Rundgang durch das Haus können die Besucher/innen umfassende und unmittelbar erlebbare Einblicke in eine bäuerliche Wohn- und Alltagskultur des 19. Jahrhunderts gewinnen.