Angela Merkel weiß wie's geht. - © AP

In Wahlkampfzeiten gibt die deutsche Bundeskanzlerin Angela Merkel (63) seltene Einblicke in ihr Privatleben. Jetzt hat sie das Geheimnis ihrer Kartoffelsuppe verraten. “Ich zerstampfe die Kartoffeln immer selbst mit einem Kartoffelstampfer und nicht mit der Püriermaschine. So bleiben in der Konsistenz noch immer kleine Stückchen übrig”, sagte Merkel dem Magazin “Bunte”.