Angeklagter gestand Messerstiche in Asylheim

Eine Tötungsabsicht bestritt der Angeklagte

In einer Unterkunft für Asylwerber in Eisenstadt war im Jänner ein Streit zwischen zwei Asylwerbern eskaliert. Dabei hatte ein 24-jähriger Iraner auf einen 26-jährigen Mitbewohner eingestochen. Der Mann musste sich am Dienstag wegen versuchten Mordes vor einem Geschworenensenat verantworten. Dabei gab der 24-Jährige zu, zugestochen zu haben. Er bestritt jedoch den Tötungsvorsatz.