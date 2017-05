Angeklagten-Befragung in Jihadisten-Prozess in Graz

Der Partner der Angeklagten, die als Dritte befragt wurde, ist auch wegen versuchten Mordes angeklagt. Er soll als Scharfschütze in einer Kampftruppe mindestens einen Gegner schwer verletzt haben. Das Paar hat fünf Kinder und lebte in der Weststeiermark. Die 39-Jährige schilderte, dass sie dort immer wieder angegriffen und beleidigt wurde, meist wegen ihres Kopftuches bzw. ihres Nikab. Sie selbst ist in Österreich geboren und erst wegen ihres Lebensgefährten zum Islam übergetreten. “Ich liebe alles, was mit dem Islam zu tun hat. Ich habe ihn durch meinen Mann nur von der schönsten Seite kennengelernt”, zeigte sie sich nach wie vor begeistert.

Die ganze Familie ging im Dezember 2014 nach Syrien, und dort holte sie die Realität sehr schnell ein. Der Mann musste eine Ausbildung machen, die Frau blieb mit den Kindern in der vom IS zugeteilten Wohnung meist allein. Gelebt hat sie nach eigenen Angaben von jenem Geld, das sie aus Österreich mitgebracht hatte. Womit sie selbst nicht gerechnet hatte war, dass die Kinder – das kleinste war erst zwei Jahre – auf Schritt und Tritt mit den Gräuelvideos des IS konfrontiert waren, die in der Stadt auf großen Leinwänden dauernd gezeigt wurden. Das habe sie nicht gewusst, wie so vieles andere nicht. “Ich habe gedacht, Syrien ist schön und Gott wird helfen, wenn man hinuntergeht”, erklärte sie. Politisch habe sie “so gut wie nichts verfolgt”, sie war der Überzeugung “Böses passiert Gläubigen nicht”.

Der Richter wollte wissen, wie die Kinder auf die brutalen Videos reagiert hatten: “Unterschiedlich, von grauslich bis cool”, antwortete die 39-Jährige. Es seien auch Filme von “Sportübungen” dabei gewesen, und das hätte den Kindern eben gefallen, versuchte sie zu erklären. Ihr Partner hatte vom IS eine Kalaschnikow bekommen, aber das fand sie ganz normal: “Das hat jeder gehabt”. Sie reinigte die Waffe mitunter, und einmal fuhr er mit ihr zum Übungsschießen. Dass er tatsächlich gekämpft hat, schloss sie aus, wenn auch nur “vom Gefühl her”. Laut Anklage war der 38-Jährige aber nicht nur in einer Kampfgruppe aktiv, sondern soll diese sogar angeführt haben.

