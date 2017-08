Angehörige der muslimischen Minderheit flüchten aus Myanmar

1.000 Rohingyas an der Grenze zu Bangladesch gestoppt - © APA (AFP)

Der sich verschärfende Konflikt zwischen Sicherheitskräften und Angehörigen der muslimischen Rohingya-Minderheit in Myanmar (Burma) treibt immer mehr Menschen in die Flucht. Am Samstag wurden rund 1.000 Rohingyas an der Grenze zu Bangladesch gestoppt. Zuvor waren nach offiziellen Angaben 89 Menschen bei Angriffen von Rohingya-Aufständischen ums Leben gekommen.