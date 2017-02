Angebliches Erdogan-Mordkommando in der Türkei vor Gericht

Erdogan soll nur knapp dem Tod entkommen sein - © APA (AFP)

In der Türkei hat der Prozess gegen fast 50 Verdächtige begonnen, die laut der Anklage während des versuchten Militärputsches im Juli Präsident Recep Tayyip Erdogan ermorden wollten. In der südlichen Stadt Mugla erschienen am Montag 44 Verdächtige vor Gericht, während drei weiteren Angeklagten in Abwesenheit der Prozess gemacht wurde.