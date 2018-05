Angeblicher Kontakt von Darabos-Berater mit Eurofighter

Die "Kronen Zeitung" berichtet am Samstag von weiteren E-Mails, die den Betrugsverdacht um den Eurofighter-Ankauf erhärten sollen. Demnach soll der Rechtsberater des damaligen Verteidigungsministers Norbert Darabos (SPÖ), Helmut Koziol, mit dem Rechtsberater der Firma Eurofighter, Meinhard Lukas, in einem Mail-Verkehr gestanden sein.

Konkret berichtet die “Kronen-Zeitung” von einem E-Mail vom 10. Juli 2007 (15.20 Uhr), in dem Koziol seinen “Presse”-Gastkommentar über den neuen, von Darabos ausgehandelten Vertrag, von Lukas lesen und absegnen habe lassen. Weitere Gastkommentare von Koziol hätten die Eurofighter-Manager untersagt. “Wir sollten nichts dazu beitragen, dass dieses Thema weiter in der Öffentlichkeit diskutiert wird”, heißt es in einem weiteren E-Mail des Head of Legal Affairs vom 10. Juli 2007 (15.43 Uhr).