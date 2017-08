Zu dem Übergriff soll es am vergangenen Montag im Geschäft des Verdächtigen in Döbling gekommen sein, das der Bub betreten hatte. Der Bursch ist in einer betreuten Wohngemeinschaft in der Nachbarschaft untergebracht. Er vertraute sich einem Betreuer an, der das Kind zu einem Arzt brachte, der nach einer Untersuchung den Verdacht auf sexuellen Missbrauch bestätigte. Der Verdächtige bestreitet die gegen ihn erhobenen Vorwürfe.

(APA)