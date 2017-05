Anführer der Terrormiliz IS in Afghanistan getötet

Spezialkräfte der afghanischen Armee haben offiziellen Angaben zufolge den Anführer der Terrormiliz "Islamischer Staat" (IS) in Afghanistan, Abdul Hasib, getötet. - © Symbolfoto: AP Photo/Matiullah Achakzai

Spezialkräfte der afghanischen Armee haben offiziellen Angaben zufolge den Anführer der Terrormiliz “Islamischer Staat” (IS) in Afghanistan, Abdul Hasib, getötet. Das teilte der afghanische Präsidentenpalast am Sonntag in einem Statement mit.