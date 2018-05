Anerkennungssystem für engagierte Jugendliche

Rund 1.500 Jugendliche und über 200 Vereine und Organisationen sind bereits bei aha plus registriert.

Jugendengagement soll mit aha plus gezielt gefördert und anerkannt werden. Entwickelt wurde das Anerkennungssystem vom aha – Jugendinformationszentrum Vorarlberg im Auftrag des Büros für Zukunftsfragen, in Kooperation mit dem Fachbereich Jugend und Familie des Landes Vorarlberg sowie mit zahlreichen Partnerorganisationen. aha plus ist ein einfach anwendbares Online-Tool und als Web-Variante sowie als Smart-Phone-App verfügbar. Unter www.ahaplus.at können sich Jugendliche zwischen 12 bis 24 Jahre und Vereine, Institutionen sowie Gemeinden registrieren und aha plus kostenlos nutzen. Für Jugendliche ist die aha card die Eintrittskarte zu aha plus.