Andy Serkis las als “Gollum” Tweets von Präsident Trump vor

Andy Serkis mag Trump offenbar nicht besonders - © APA (AFP)

Der vor allem für seine Darstellung der “Gollum”-Figur in den “Herr der Ringe”-Filmen bekannte Schauspieler Andy Serkis (53) hat in einer Fernsehshow Tweets von US-Präsident Donald Trump vorgelesen – mit krächzender “Gollum”-Stimme. Hunderttausende Menschen sahen sich den in der Nacht auf Mittwoch in der Late-Night-Show von Moderator Stephen Colbert ausgestrahlten Ausschnitt online an.