Andy Murray erreichte dritte Paris-Runde

Andy Murray auf dem Platz wie immer sehr impulsiv - © APA (AFP)

Die Nummer eins der Welt hat am Donnerstag in Paris einen fünften Satz gerade noch verhindert. Andy Murray gewann in der zweiten Runde der mit 36 Mio. Euro dotierten French Open nach 3:35 Stunden gegen einen starken Martin Klizan (SVK) mit 6:7(3),6:2,6:2,7:6(3). Murray holte dabei im vierten Satz einen 2:5-Rückstand auf. Er trifft am Samstag im Schlager auf den Argentinier Juan Martin del Potro.