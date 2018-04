Androsch wird 80 und vermisst Antworten auf die Zukunft

Mit der über 400 Seiten starken Festschrift "Zukunft erkennen/gestalten" begeht Hannes Androsch seinen 80. Geburtstag. Enttäuscht zeigte er sich bei der Buchpräsentation am Dienstagvormittag allerdings darüber, dass den Parteien - auch seiner SPÖ - die Antworten auf die Zukunft fehlen. Was die Oppositionsrolle der SPÖ betrifft, befinde sich diese noch im Lernstadium, stellte Androsch fest.

Auf die Frage, ob die SPÖ gut für Zukunftsfragen aufgestellt sei, meinte Androsch: “So wenig wie alle anderen.” Im Falle der Roten schmerze es ihn. Auch was die neue Oppositionsrolle anbelangt, zeigte sich der frühere Vizekanzler generell kritisch: “Nach 100 Tagen sind die einen noch nicht in der Regierung und die anderen noch nicht in der Opposition angekommen. Sie sind noch alle in einem frühen Lernstadium.” Auf die jüngsten und von den Regierungsparteien heftig kritisierten Aussagen von SPÖ-Chef Kern wollte Androsch nicht eingehen: “Ich beschäftige mich mit der Zukunft, nicht mit lächerlichen Tagesereignissen. Ich kommentiere auch nicht das Wetter.” Überhaupt monierte er, dass man sich zu viel mit Nebensachen beschäftigt: “Das geht an den wirklichen Herausforderungen vorbei. Mein Anliegen ist, wie können wir die Zukunft bewältigen.” Ohne Frage sei hier die Bildung ein zentraler Faktor, verwies er auf das von ihm mitinitiierte Bildungsvolksbegehren.