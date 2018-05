Andritz im ersten Quartal mit weniger Gewinn und Umsatz

Der steirische Technologiekonzern Andritz hat im ersten Quartal wie von Analysten erwartet weniger Gewinn und Umsatz erzielt. Das Konzernergebnis nach Abzug von nicht beherrschenden Anteilen sank um 30,2 Prozent auf 44,0 Mio. Euro, wie Andritz am Donnerstag mitteilte. Für das Gesamtjahr 2018 werde aus heutiger Sicht aber unverändert eine insgesamt zufriedenstellende Geschäftsentwicklung erwartet.

Der geringere Umsatz und damit verbundene Ergebnisrückgang des ersten Quartals sollten aufgrund des seit dem zweiten Quartal 2017 steigenden Auftragseingangs in den kommenden Monaten aufgeholt werden. “Trotz der mäßigen Umsatz- und Ergebnisentwicklung im ersten Quartal erwarten wir für das Gesamtjahr 2018 eine solide Geschäftsentwicklung”, so Andritz-Chef Wolfgang Leitner laut Mitteilung. “Sehr positiv stimmen uns die Entwicklung des Auftragseingangs in den letzten Quartalen sowie die insgesamt gute Projekt- und Investitionsaktivität auf den von uns bedienten Märkten.”