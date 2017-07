Andreas Hofherr holt Gold

In St. Gallen fanden vergangenes Wochenende der vierte und der fünfte Rheintalcup der Saison statt. Ausgetragen wurden gleichzeitig ein Lead- und ein Speed-Wettbewerb mit über 70 jugendlichen Athleten*innen aus Österreich und der Schweiz.

Starker Auftritt der Vorarlberger Kletterjugend

Bei den Bewerben Lead und Speed standen die Kletterer*innen vom Kletterverband insgesamt neun mal auf dem Podest. Hervorragende Leistung im Lead erbrachte Andreas Hofherr (AV Jugend Feldkirch) – er konnte in der Alterskategorie U16 den ersten Platz für sich entscheiden. Bei dem Bewerb Speed war die erfolgreichste Dame auf Platz zwei. Dieser ging in der Gruppe U12w an Chiara Allgäuer (AV Jugend Feldkirch), gefolgt von Naima Gringl (NF Jugend Bludenz).

Alle Erfolge geehrt mit Podestplätzen beim Lead:

U10m 2. Rang Aaron Schönacher (AV Jugend Feldkirch)

U10w 3. Rang Eva Maria Rusch (AV Jugend Dornbirn)

U12w 3. Rang Amelie Mottl (AV Jugend Feldkirch)

U14m 3. Rang Sebastian Capelli (AV Jugend Bludenz)

U16m 1. Rang Andreas Hofherr (AV Jugend Feldkirch)

Podestplätze beim Speed:

U10m 3. Rang Aaron Schönacher (AV Jugend Feldkirch)

U10w 3. Rang Katharina Kreyer (AV Jugend Bludenz)

U12w 2. Rang Chiara Allgäuer (AV Jugend Feldkirch)